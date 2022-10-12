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تكنولوجيا وعلوم

جهاز جديد يثير فضول محبي "إكس بوكس"!

Lebanon 24
12-10-2022 | 00:04
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أثارت صورة شاركها رئيس قطاع إكس بوكس بشركة "مايكروسوفت"، فيل سبينسر، فضول متابعيه ومحبي الألعاب الإلكترونية، إذ احتوت على جهاز صغير يظهر للمرة الأولى، ويحمل العلامة المميزة لمنصة الشركة للألعاب.

وتعرض الصورة التي نشرها سبنسر احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين للعبة "FallOut"، أرفف مكتب مدير "مايكروسوفت" في الشركة، والممتلئة بالعديد من العناصر الملونة والكبيرة، إلّا أن الجهاز الأبيض الصغير في الرف العلوي خطف الأنظار.
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وعلى مدار العام الماضي، تناولت تقارير عدّة، خططاً لمايكروسوفت بشأن إطلاق جهاز مخصص لخدمة الشركة للألعاب السحابية (كلاود) "Xbox Game Pass Ultimate"، بحيث يمكّن الجهاز المستخدم من تشغيل الألعاب مباشرة على شاشة كبيرة مع أي ذراع تحكم يفضله، دون أن يضطر لشراء منصة ألعاب "إكس بوكس" كاملة، ما سيساعد على زيادة قاعدة المشتركين في خدمة "مايكروسوفت".

ويحمل الجهاز الجديد اسماً كودياً "Keystone" داخل الشركة، وقالت "مايكروسوفت" في بيان رسمي نشره موقع "ويندوز سنترال" مايو الماضي، أنها بالفعل تعمل على الجهاز، لتتمكن من توسيع وصول تجربة خدمة "إكس بوكس كلاود جيمينج" إلى المزيد من اللاعبين على مستوى العالم.

وتستعد "مايكروسوفت" لعقد مؤتمرها السنوي للكشف عن إصدارات جديدة من عائلة "Microsoft Surface"، لذلك من المتوقع أن يكون هناك مساحة لعرض جهاز بث ألعاب إكس بوكس الجديد، حتى وإن كان الوصول للأسواق سيتأخر إلى العام المقبل.
المصدر: الشرق
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