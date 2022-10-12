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تكنولوجيا وعلوم

تحديثات جديدة تحل مشاكل برمجية في "آيفون" وساعات "أبل"

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:00
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أطلقت شركة "أبل" تحديثين جديدين لنظامي تشغيل هواتف "آيفون" والساعات الذكية لمعالجة مجموعة من الثغرات البرمجية التي عانى منها المستخدمون منذ إطلاق نظامي التشغيل، الشهر الماضي، دون أن يقدم التحديثان مزايا جديدة.
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التحديث الجديد للهواتف "iOS 16.0.3" يحل مشكلة الصوت المنخفض عند استقبال المكالمات الهاتفية عبر نظام "carplay" في السيارات لمستخدمي هاتف "آيفون 14"، ومشكلة تعطّل تطبيق البريد الإلكتروني، فضلاً عن مشكلات تأخر وصول الإشعارات من مختلف التطبيقات، بحسب قسم الدعم في "أبل".

ويحل التحديث مشكلة بطء تشغيل تطبيق الكاميرا، بعد شكاوى المستخدمين من البطء الشديد في التطبيق قبل أو بعد تشغيله لبدء التصوير.

ويقدم التحديث المخصص للساعات "watchOS 9.0.3" حلولاً لمشكلات عدم استقرار بث الموسيقى عبر خدمة "سبوتيفاي"، واستمرار ظهور إشعار المنبه حتى بعد حذفه بشكل كامل، ومشكلة مزامنة البيانات داخل تطبيقات المحفظة واللياقة، ومشكلة اضطراب صوت الميكروفون.

ومن المنتظر أن تطلق "أبل" تحديثاً ضخماً هو "iOS 16.1" من المتوقع أن يتضمن عدداً من المزايا مثل إنشاء مكتبات صور تشاركية بين المستخدمين على خدمة "آي كلاود"، وإرسال رسائل استغاثة عبر الأقمار الصناعية، وتوسيع وصول رمز شحن البطارية الجديد للمزيد من الهواتف.
 
المصدر: الشرق
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