"غوغل" تطلق لوحة مفاتيح "Gboard" لأجهزة التابلت

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أطلقت شركة "غوغل" إصداراً جديداً من لوحة المفاتيح "Gboard" للأجهزة اللوحية العاملة بنظام "أندرويد"، ما يتيح استخداماً مريحاً لليد عند التفاعل مع الشاشات الكبيرة.ويأتي إصدار "Gboard" رقم 12.3 بتصميم أطول من المعتاد، ما منحها إحساساً مريحاً للكتابة ويتضح بأنه مصمم خصيصاً للوحيات، وليس مجرد إصدار مُعدل من النسخة الخاصة بالهواتف الذكية، بحسب موقع "9to5Google".واهتمت "غوغل" بالتفاصيل الدقيقة لإصدار "Gboard" الجديد، إذ حافظت على تصاميم المفاتيح وترتيبها، بينما ستصبح مساحة اللمس المخصصة لكل منها أضيق، في حال الاستخدام الرأسي للأجهزة اللوحية.وأوضح الموقع أن الإصدار الجديد يعتمد على وضع شريط رئيسي أعلى التصميم يحمل أزراراً للاختصارات تتخذ تصميماً دائرياً كبيراً، إضافة إلى 3 صفوف من أزرار الكتابة، بينما الصف الأخير يحمل على اليمين أزراراً للتنقل داخل نصوص الكتابة، إلى جانب زر فصل اللوحة وتحويله لتصميم حر يسهل تحريكه، بينما على اليسار تجد زرين، أحدهما مخصص للوصول إلى قائمة الوجوه التعبيرية والآخر مخصص للوصول للعلامات الخاصة والأرقام.ويعتبر التحديث خطوة اتخذتها "غوغل" أخيراً، لتقديم تجربة مميزة لمستخدمي الأجهزة اللوحية، إذ قدمت الشركة الأميركية أكثر من 20 إصداراً من خدماتها وتطبيقاتها لتتناسب مع الشاشات الكبيرة، مثل خدمات "Gmail"، و"Google Chrome"، و"Google Maps"، و"Google Meet"، و"Messages"، و"Google Photes"، و"GooglePlay" و"Google Translate" و"Youtube".