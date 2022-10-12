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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي "Quest Pro"

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:00
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كشفت شركة "ميتا بلاتفورمز" النقاب عن نظارة الواقع الافتراضي والمختلط "Meta Quest Pro" ما يمثل تطوراً مهماً في مساعي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لاقتحام سوق أجهزة الواقع الممتد الذي يشمل المعزز والافتراضي.
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وسيتم طرح النظارة الجديدة التي جرى الكشف عنها في مؤتمر "ميتا كونكت" السنوي بالأسواق في 25 تشرين الأول بسعر 1500 دولار، وستتيح للمستخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية العالم الواقعي المحيط بهم.

وطرح "Quest Pro" خطوة مهمة بالنسبة لزوكربيرج الذي أعلن العام الماضي عن خطط لطرح الجهاز الذي كان يطلق عليه آنذاك اسم "بروجكت كامبريا" بالتزامن مع تغييره اسم شركته من "فيسبوك" إلى "ميتا" للتأكيد على تحول عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركة تدير عالماً من الواقع الافتراضي المعزز يعرف باسم "ميتافيرس".
ومنذ ذلك الحين، أنفق زوكربيرج مليارات الدولارات لجعل ذلك التحول ممكناً، وخسرت "ريالتي لابس"، الوحدة التابعة لـ"ميتا" المسؤولة عن إدارة "ميتافيرس"، 10.2 مليار دولار في عام 2021 وما يقرب من 6 مليارات دولار حتى الآن هذا العام.

وتأتي نظارة "Quest Pro" بمعالج سناب دراجون "XR2+" من تصنيع وتصميم شركة "كوالكوم"، وعدسات مضغوطة أقل سمكاً من النسخة الماضية بنسبة 40%، كما أنها مصممة لتحقق التوازن على رأس المستخدم عند ارتدائها، ما يعطي إحساساً بالراحة خلال استخدامها.

وتحمل النظارة الجديدة ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيغابايت و256 جيغابايت ذاكرة داخلية، وتحمل شاشتين من نوع "LCD" ودقة "1800*1920" بيكسل للشاشة الواحدة، كما أن كل شاشة ستقدم مستوى تباين للإضاءة 75%، مع زيادة معدل توزيع البيكسلات في الدرجة الواحدة في مجال الرؤية بمعدل 10%.
المصدر: الشرق
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