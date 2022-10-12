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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تُعلن عن هاتفها الجديد في هذا الموعد

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:00
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تستعد شركة "سامسونغ" للكشف عن هاتف W23 5G، في 21 تشرين الاول الجاري.
وحسب موقع "gsmarena"، لم تفصح "سامسونغ" عن أي شيء بخصوص W23 5G حتى الآن.
وذكر الموقع أن هاتف W22 5G كان إصدارا مخصصا من Galaxy Z Fold3 5G للسوق الصينية، فمن الوارد أن يكون W23 5G أيضا إصدارا مخصصا من Galaxy Z Fold4 للصين.
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وكشف ملصق تم تسريبه أن سامسونغ ستطلق W23 Flip، الذي من المحتمل أن يكون إصدارا مخصصا لـ Galaxy Z Flip4 للصين.
وأوضح الموقع أنه سيتم بيع كل من W23 5G وW23 Flip عبر شركة "تشاينا تيليكوم".
ووفقا للموقع، سيتم الإعلان عن أسعار مجموعة W23 ومدى توفرها يوم الجمعة المقبل.
 
 
(سبوتنيك)
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