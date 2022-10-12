23
o
بيروت
25
o
طرابلس
1
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
1
o
بشري
23
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"أكس 2".. سيارة طائرة تقوم بأول رحلة عامة في دبي
Lebanon 24
12-10-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقلعت سيارة "أكس 2" الكهربائية الطائرة، في أولى رحلاتها العامة بمدينة دبي في الإمارات، في إطار سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية في الأسواق العالمية.
وصنعت السيارة الطائرة من قبل شركة "أكس بنغ" (Xpeng) الصينية للسيارات الكهربائية.
Advertisement
وأكس 2 هي مركبة كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط، وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل زاوية من زوايا المركبة.
وعلقت الشركة على الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة، الاثنين، قائلة إنها "أساس مهم للجيل المقبل من السيارات الطائرة".
وقال مينغوان تشو، المدير العام لشركة Xpeng Aeroht، لرويترز "نمضي خطوة بخطوة نحو السوق العالمية". وأضاف "اخترنا مدينة دبي أولا لأنها من أكثر المدن ابتكارا في العالم".
وأجرت XPeng أول رحلة طيران عامة عالمية لسيارتها الطائرة الكهربائية XPeng X2 في "سكاي دايف دبي"، وفقا لموقع "insideevs".
وقال الموقع إن هذه الرحلة تمت بعد "الحصول على تصريح طيران خاص من هيئة دبي للطيران المدني"، وحضر الرحلة التجريبية أكثر من 150 شخصا، وهي أقيمت في يوم افتتاح معرض "جيتكس" العالمي للتكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالمي.
ولفت الموقع إلى أن "أكس 2 هي سيارة طائرة ذات مقعدين مصممة للرحلات المستقبلية على ارتفاعات منخفضة في المدينة، وخاصة الرحلات القصيرة، مثل مشاهدة المعالم السياحية، والنقل الطبي".
ويتوفر في XPeng X2 وضعين للقيادة: يدوي وذاتي القيادة (بدون سائق)، والمركبة قادرة فقط على الطيران، ولا يمكن قيادتها على الطرق البرية أو الشوارع.
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
03:46 | 2022-10-12
12/10/2022 03:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
04:30 | 2022-10-12
12/10/2022 04:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور لنادين الراسي مع خطيبها بعد شفائها من كورونا.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
أول ظهور لنادين الراسي مع خطيبها بعد شفائها من كورونا.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
03:20 | 2022-10-12
12/10/2022 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسألوا قاسم سليماني".. بولتون: هذا ما ستفعله واشنطن إذا استخدم بوتين النووي!
Lebanon 24
"اسألوا قاسم سليماني".. بولتون: هذا ما ستفعله واشنطن إذا استخدم بوتين النووي!
10:00 | 2022-10-12
12/10/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-12
12/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-10-12
"ناسا" بخبر مفرح: نجحنا في تغيير مدار الكويكب ديمورفوس
14:00 | 2022-10-12
"سامسونغ" تُعلن عن هاتفها الجديد في هذا الموعد
11:00 | 2022-10-12
صممته لينافس أفضل الهواتف... تعرفوا إلى "Honor X40" الجديد
08:00 | 2022-10-12
"ميتا" تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي "Quest Pro"
05:00 | 2022-10-12
"غوغل" تطلق لوحة مفاتيح "Gboard" لأجهزة التابلت
02:00 | 2022-10-12
تحديثات جديدة تحل مشاكل برمجية في "آيفون" وساعات "أبل"
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
13/10/2022 07:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
13/10/2022 07:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
13/10/2022 07:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact