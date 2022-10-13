Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"أماسيا".. تقرير يكشف ظهور قارة جديدة بعد 300 مليون عام!

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-999767-638012439979983808.jpg
Doc-P-999767-638012439979983808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع علماء استراليون ظهور قارة عملاقة جديدة وليدة تقلص المحيط الهادئ، وتدعى "أماسيا". وتشكل القارة الجديدة مساحات أرضية واسعة، ولكن ليس قبل 300 مليون عام.

وبحسب العلماء، فإن المحيط الهادئ قد ينحصر عندما تصطدم القارة الأميركية بقارة آسيا. ومن المتوقع أيضا أن تلعب أستراليا دورا في هذا الحدث، حيث تصطدم أولا بآسيا ثم تربطها أميركا الشمالية بمجرد إغلاق المحيط الهادئ. ولهذا سميت القارة الجديدة بـ"أماسيا" أي أميركا وآسيا.
Advertisement


ويقول العلماء إن المحيط الهادئ ينقبض ببطء ولكن باستمرار، ربّما بنحو بضعة سنتيمترات في العام الواحد، وبالتالي، تندفع الصفائح التكتونية التي تستوي عليها القارّتان الأميركيّتان نحو الغرب.

ويضيف العلماء: على مدى ملياري سنة، اصطدمت قارات الأرض معا لتشكل قارة عظمى كل 600 مليون عام، وتُعرف بدورة القارة العملاقة. وهذا يعني أن القارات الحالية من المقرر أن تجتمع مرة أخرى في غضون مئات الملايين من السنين.

وفي تقرير سابق، نُشر في عام 2012 في مجلّة " Science " الأميركية، قال إن  ما يقرب من ملياري عام مضت، كانت هناك ثلاث قارّات عملاقة.
 

وعُرفت أقدم قارّةٍ عظمى باسم "نونا"، وقد تشكّلت قبل نحو 1.8 مليار عام. تبعتها قارة "رودينيا" التي وُجدت قبل نحو مليار عام، وآخرها كانت "بانجيا" قبل نحو 300 مليون عام تقريبا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-10-13
08:00 | 2022-10-13
02:00 | 2022-10-13
23:00 | 2022-10-12
16:00 | 2022-10-12
14:00 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website