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تكنولوجيا وعلوم

وأخيراً.. "غوغل" تسمح لـ "منصة ترامب" بعرض تطبيقها

Lebanon 24
13-10-2022 | 08:00
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أعلنت شركة "غوغل"، أنها سمحت لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" التي أسسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعرض تطبيقها على "بلاي ستور"، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".
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وأوضحت "غوغل" أنها أصدرت هذا القرار بعدما وافقت "تروث سوشال" على الالتزام بسياساتها المتعلقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعدها، مثل "التحريض على العنف".

وقالت الشركة إن المنصة حدثت تطبيقها بما يتفق وسياسات "غوغل بلاي"، من حيث حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصة.

وأبلغت الشركة "تروث سوشال" في 19 آب أن تطبيقها ينتهك سياسات "غوغل بلاي"، ويتطلب "أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون".


وكانت "غوغل" أعلنت في نهاية آب أن تطبيق "تروث سوشال" غير مرحب به في "بلاي ستور" إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.
 

ووفقا لشركة التكنولوجيا، فإن التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمنه "تهديدات جسدية وعنيفة".
 

و"تروث سوشال" مشروع ترامب للرد على منصات مثل "تويتر"، التي حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في يناير 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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