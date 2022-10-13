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تكنولوجيا وعلوم

"روس كوسموس" تضع القمر الصناعي الأنغولي في مداره

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:00
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن القمر الصناعي الأنغولي AngoSat-2 الذي أطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم" وصل إلى مداره المقرر.
ويذكر أن صاروخ النقل الروسي "بروتون-إم" كان قد أطلق من مطار بايكونور الفضائي وعلى متنه القمر الصناعي AngoSat-2 في الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو ، وبعد مضي 10 دقائق انفصلت وحدة التعجيل DM-03 مع القمر الصناعي وحملته إلى مداره المقرر.
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وسيعمل القمر AngoSat-2 الذي يبلغ وزنه حوالي 1.7 طن، في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ارتفاعه 36 ألف كيلومتر عند النقطة 23 شرقا. ويمكن للقمر الصناعي الأنغولي أن يوفر خدمات الاتصالات لكامل القارة الأفريقية وكذلك لبلدان أوروبا.

وتجدر الإشارة، إلى أن أنغولا ستبدأ بتشغيل القمر بعد انتهاء جميع الإجراءات التكنولوجية والفنية اللازمة، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من إطلاقه.

و القمر AngoSat-2 مصمم لتوفير خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والتلفزيون الرقمي والبث الإذاعي وكذلك السرعة العالية لشبكة الإنترنت. ومن المقرر أن يعمل مدة 15 عاما.

 
(روسيا اليوم)

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