تكنولوجيا

"كافيار" تطلق أول هاتف ذهبي مدمج بساعة ذكية.. شاهدوا الصور!

Lebanon 24
16-12-2018 | 11:35
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طرحت شركة "كافيار" الروسية أول هاتف آيفون "XS" ذهبي فاخر، بهيكل مدمج مع ساعة آبل.




وفي التفاصيل أنّ الواجهة الخلفية للهاتف جاءت برسم يظهر خريطة العالم، حيث تظهر عليها القارات مصنوعة من الذهب، وفوقها ساعة "Apple Watch 4" ذهبية أيضا.



من ناحيتهم، أوضح المصممون في "كافيار" أن الهدف من هذه التحفة الفنية هو إيجاد هدية فاخرة لمحبي أحدث تقنيات "آبل"، وخلق فكرة جديدة تجمع بين الهواتف والساعات الذكية.

يُشار إلى أنّ سعر النسخة العادية من الهاتف على موقع الشركة هو 21300 دولار، أما نسخته المزودة بذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، فيُقدّر بـ 22 ألف دولار.

المصدر: روسيا اليوم
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