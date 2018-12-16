حذاء ذكي جديد.. مزوّد بـ"بلوتوث" ومواصفاته مذهلة!

أطلقت شركة "بوما" الألمانية المتخصصة في الملابس الرياضية إصداراً جديداً من الحذاء الذكي، الذي تم إطلاقه في عام 1986.ويعتمد الإصدار الجديد على النسخة الأصلية ذات الكعب التقليدي والمركب به شريحة الحاسوب، غير أن عملية الاتصال ونقل البيانات لم تعد تقتصر على كابل، بل يدعم الحذاء الذكي الجديد تقنية البلوتوث 4.0، كما يتواصل الحذاء مع تطبيق RS Computer Shoe على أجهزة آبل الجوالة والأجهزة المزودة بنظام غوغل أندرويد.ويمكن شحن بطارية الحذاء الجديد، الذي يحافظ على الشكل التقليدي لحقبة الثمانينيات من القرن المنقضي، بواسطة كابل USB المرفق عبر تطبيق الحذاء الذكي، حيث يتم عرض عدد الخطوات اليومية المستهدفة والبيانات المسجلة شهرياً، بالإضافة إلى العديد من البيانات التفصيلية.وأعلنت شركة بوما أن إنتاج‏ الحذاء الذكي يقتصر على 86 زوجاً فقط.