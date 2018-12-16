تغيير كبير جدًا في "واتساب".. 5 مزايا جديدة "دفعة واحدة"!

من المقرّر أن يطلق "واتساب" 5 مزايا جديدة، خلال أقل من 30 يوماً، من شأنها إحداث نقلة نوعية في طبيعة تطبيق التراسل الأشهر حول العالم.

وحسب صحيفة "بزنس توداي" الهندية المعنية بالتكنولوجيا، يستعد فنيو التطبيق لوضع "اللون الأسود" الذي كشف عنه أخيرا، إضافة إلى إتاحة إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية تلقائياً بشكل متتالٍ، من دون الحاجة للضغط على كل منها على حدة، علاوة على السماح بإجراء مكالمة جماعية عبر مجموعات الدردشة المختلفة، كما يسهل مهام المستخدمين في الاطلاع على مقاطع الفيديو من خلال الإشعارات، وكذلك إمكانية ترتيب أولوية جهات الاتصال، وفقاً لمعدل التواصل والاطلاع على الصور الشخصية.

ومن المقرر أن يُصدر واتساب مزاياه الخمسة خلال شهر واحد من الآن، وذلك عبر تعميمها على الأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل أندرويد أو iOS على حد سواء.