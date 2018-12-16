"إنستغرام" يُجهِّز أدوات استثنائية لفئة مختارة من مستخدميه!

كشفت تقارير إخبارية عن أن تطبيق "إنستغرام" يجهز تحديثًا جديدًا يحوي عدداً من الأدوات الاستثنائية، التي ستكون مخصصة لفئة مختارة من مستخدميها.وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "إنستغرام" يجهز لإطلاق نوع جديد من الحسابات سيطلق عليه "حسابات المبدعين".وسيتم تخصيص حسابات المبدعين على "إنستغرام" لفئة محدودة من المشاهير، والذي سيوفر لهم أدوات خاصة تلبي احتياجاتهم بصورة أكبر من الحسابات العادية.وسيوفر "إنستغرام" للمشاهير تقنيات جديدة في مشاركة ونشر الصور ومقاطع الفيديو.كما سيتضمن "حساب المبدع" على إنستغرام ترشيحات جديدة للرسائل المباشرة، كما ستجعل المبدعين يصلون بصورة أسرع لمن يتابعونهم ومن توقفوا عن متابعتهم.