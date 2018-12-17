مفاجأة.. آبل ستضع يدها بيد سامسونغ!

على الرغم من المنافسة السوقية والقضائية المستعرة بينهما، تردّد أنّ شركتي آبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي متطور جديد. ولكن هل تعلمون أنّ الشركتين تتعاونان فعلا في ما يتعلق ببعض أجزاء آيفون؟من جهته، قال موقع "إي تي نيوز" الكوري الجنوبي إنّ هاتف آيفون المقبل سيحمل شاشات من سامسونغ يطلق عليها اسم "واي أوكتا" Y-OCTA.، على أن تكون أكثر نحافة وأخف وزنا وأرخص ثمن شاشات أوليد الحالية.وكانت آبل قد تعرضت لانتقادات مؤخرا بسبب أسعار أجهزتها الحديثة مثل "آيفون أكس"، الذي يقدر سعر الجهاز الأساسي منه بحوالي 1260 دولار، وبالتالي فهو يعتبر أغلى ثمنا من نظرائها من الهواتف الذكية.وإذا تمكنت آبل فعلا من خفض سعر أجهزتها، فإنها ستحقق تقدما كبيرا على صعيد المبيعات لهذه الهواتف الذكية.ولكن هل تتعاون آبل مع سامسونغ من أجل خفض أسعار هواتف آيفون الحديثة أكثر، بحيث تصبح في متناول الكثير من الناس، خلال عام 2019؟