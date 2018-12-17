فيسبوك يسعى لبث قنوات التلفزيون مدفوعة الأجر

أعلنت مصادر في قطاع التكنولوجيا الأميركي ان "موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" يجري محادثات مع شبكات التلفزيون مدفوعة الأجر لبث محتواها عبر تطبيق "فيسبوك" مقابل اشتراك مالي من المستخدمين.وذكر موقع "ريكود" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن "فيسبوك" يجري محادثات في هذا الشأن مع شبكات "إتش.بي.أو" و"شو تايم" و"ستارز" لبيع خدماتها عبر موقع التواصل الاجتماعي.ولفت موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في مواضيع التكنولوجيا أن مشاهدة المحتوى سيتم فقط من خلال تطبيق "فيسبوك" للهواتف الذكية أو خدمة "ووتش" لمشاهدة تسجيلات الفيديو بناء على طلب المستخدم.وذكر موقع "ريكود" أن الخدمة الجديدة ستتاح خلال النصف الأول من العام المقبل إذا توصل "فيسبوك" إلى اتفاق مع شبكات التلفزيون المعنية.يذكر أن "فيسبوك" يحاول على مدى السنوات الثلاث الماضية تعزيز موقعه في قطاع بث تسجيلات الفيديو حيث بدأ بإطلاق تطبيقات وخدمات لمنافسة "يوتيوب"، ولكن النتيجة لم تكن مرضية أبداً حيث لم يجذب برنامج "حديث المائدة الحمراء" الذي قدمته "جادا بينكيت سيمث" أكثر من 4.3 مليون مشاهد وهو أكبر برنامج بثه موقع "فيس بوك".في المقابل فإن إطلاق خدمة الفيديو الجديدة ستكون الأولى مدفوعة الأجر التي تقدمها شركة "فيسبوك".