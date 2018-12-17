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تكنولوجيا
هواوي تعلن رسمياً عن هاتفها Nova 4 بثقب في الشاشة
Lebanon 24
17-12-2018
|
16:56
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أعلنت شركة هواوي اليوم الاثنين بشكل رسمي عن أول هاتف لها بثقب في الشاشة وهو Nova 4 وكانت قدمت هواوي عن طريق العلامة التجارية أونر هاتف Honor V20 منذ عدة أيام ولكن لم يتم الكشف عن تصميمه بشكل كامل ولا مواصفاته بالكامل وسيتم الإعلان الرسمي عنه يوم 24 كانون الاول.
هاتف Nova 4 يأتي بشاشة LCD بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2310x1080 ومعالج Kirin 970 ورامات بحجم 8 غيغا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 غيغا بايت.
يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 48 ميغا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية بدقة 16 ميغا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي واسعة الزاوية والثالثة 2 ميغا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي للمساعدة في جعل الخلفية ضبابية في الصور الـ Portrait.
هناك نسخة آخرى من الهاتف الإختلاف فيها فقط هي دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية حيث تأتي هذه النسخة بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 20 ميغا بيكسل بدلاً من 48 ميجا بيكسل وتأتي بنفس فتحة العدسة f/1.8.
الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 وبطارية بقوة 3750 ميلي أمبير وقارئ للبصمة في الجهة الخلفية ومنفذ 3.5 ملم لتركيب سماعات الأذن ويعمل بنظام Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9.0.
الهاتف سيتوفر للبيع في الصين بسعر 400 يورو للنسخة التي تأتي بكاميرا خلفية بدقة 20 ميغا بيكسل وبسعر 435 يورو للنسخة التي تأتي بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغا بيكسل.
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