HTC تعلن عن هاتف جديد متوسط المواصفات Desire 12s

HTC لم تيأس بعد ومستمرة في تقديم هواتف جديدة حيث كشفت الشركة اليوم الاثنين عن توفر هاتف جديد للبيع في تايوان متوسط المواصفات وهو Desire 12s.هاتف Desire 12s يأتي بشاشة LCD بقياس 5.7 بوصة بدقة 1440x720 بنسبة عرض إلى ارتفاع 18:9 ومعالج Snapdragon 435 ورامات بحجم 3 و 4غيغا بايت ومساحة تخزين داخلية 32 و 64 غيغا بايت ودعم تركيب microSD.يأتي الهاتف بكاميرا واحدة في الجهة الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل أيضاً ولكن بفتحة عدسة f/2.2.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 3,075 ميلي أمبير وقارئ للبصمة في الجهة الخلفية ويعمل بنظام أندرويد 8.1 أوريو ومتوفر للبيع في تايوان بثلاث ألوان وهما الأحمر والفضي والأسود.سعر الهاتف 195 دولار للنسخة التي تأتي برامات بحجم 3 غيغا بايت ومساحة تخزين 32 غيغا بايت و 225 دولار للنسخة التي تأتي برامات بحجم 4 غيغا بايت ومساحة تخزين 64 غيغا بايت.