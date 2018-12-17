غوغل تستعين بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي لتشخيص مرض سكري العيون

أعلنت شركة غوغل مؤخرًا أنها قامت بإطلاق مبادرة لإختبار ذكاء إصطناعي طبي في تايلاند. سيكون الغرض من هذا الذكاء الإصطناعي هو فحص مرض سكري العين والذي يمكن أن يسبب العمى الدائم. كانت الشركة قد أطلقت من قبل مباشرة مماثلة في الهند. تهدف هذه المبادرات إلى عرض فوائد الذكاء الإصطناعي في المجال الصحي.وبخصوص هذا الموضوع، صرح نائب رئيس الشؤون العالمية في شركة غوغل، السيد Kent Walker في حدث عقدته الشركة في العاصمة التايلاندية بانكوك بالقول: "كمجتمع، لدينا مسؤولية لإستخدام الذكاء الإصطناعي بأفضل طريقة ممكنة".وقد أعلنت الشركة عن هذه المبادرة في تايلاند بالتعاون مع مستشفى Rajavithi Hospital الذي تديره الدولة. يلي هذه المبادرة دراسة مشتركة كشفت أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمتاز بدقة تصل إلى 95٪ في إكتشاف المرض مقارنة بالدقة البالغة 74٪ لدى أطباء العيون أو أخصائي العيون. ينظر هذا الذكاء الإصطناعي إلى نتائج فحص العين للمرضى لتحديد ما إذا كانوا سيعانون من العمى الدائم مع العلم بأن الإكتشاف المبكر يمكن أن يساعد في توفير العلاج الوقائي للمرضى.تايلاند لديها الشروط المناسبة لمشروع من هذا النوع. ذكر مساعد مدير مستشفى Ravajithi Hospital، السيد Paisan Ruamviboonsuk أن البلاد لديها فقط حوالي 1400 طبيب عيون لما يقدر بخمسة ملايين مريض بالسكر في البلاد، وجميعهم عرضة لخطر الإصابة بالعمى الدائم.