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خاص
البطاقة التمويلية "إبرة بنج"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-06-2021
|
06:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن النائب ميشال ضاهر وخلال دردشة له مع للصحافيين أشار الى ان "ما يطرح بشأن البطاقة التمويلية هو بمثابة ابرة بنج"، ودعا الى الاستحصال على رسوم الجمارك وفقا لدولار منصة المصرف المركزي.
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البطاقة التمويلية
ميشال ضاهر
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