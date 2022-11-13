مصرف لبنان يوافق: ماذا قرر كهربائيا؟





في إطار الحديث عن زيادة التغذية الكهربائية والنقاش الدائر حولها ، عُلم أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، في إجتماعه الدوري الأربعاء الفائت، وافق مبدئيًا، بعد نقاشٍ طويل،على إعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة بقيمة 200 مليون دولار لشراء مادة الفيول من أجل زيادة التغذية الى حوالي 8 ساعات يومياً ولكنه وضع شروطا أهمها أن تكون الجباية بنسبةٍ عالية وبالطبع على التعرفة الجديدة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه ، والسعي الى التخفيف من الهدر الفني والتقني لكي تكون الإستمرارية ممكنة".

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