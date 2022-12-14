100 الف ليرة لمشاهدة "الزينة" في جبيل... هذا ما أوضحه رئيس بلدية المدينة

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الفائتين بخبر الـ 100 الف ليرة لبنانية التي يتوجب على زوار مدينة جبيل دفعها مقابل دخولهم لمشاهدة شجرة العيد والأسواق المزينة.في هذا الاطار، تواصل "لبنان 24" مع رئيس بلدية جبيل وسام زعرور الذي وضع " ما يجري في خانة الحملة المنظمة التي تستهدف المدينة والنجاح المتواصل الذي تحققه في مختلف فصول السنة لاسيما خلال فترة الاعياد".وأضاف " نرحب بالجميع في مدينة جبيل ولكل زوارنا الحق بالوصول الى الشجرة والى القرية الميلادية في الشوارع القديمة بشكل مجاني ودون ان يتكلفوا اي فلس، وكل ما في الامر اننا في جزء من الشارع الروماني تعاونا مع القطاع الخاص الذي يقيم كل ليلية عروضا مسرحية خاصة بالاطفال، والدفع يكون بشكل حصري لمشاهدة هذه العروض مع العلم ان الاطفال يشاهدونها مجانا فيما الكبار يدفعون 100 الف ليرة لبنانية فقط لا غير".