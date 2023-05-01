Advertisement

خاص

تمام بليق "راجع" وبقوّة.. برنامجٌ جديد قيد التحضير!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-05-2023 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1062434-638185751819339150.jpg
Doc-P-1062434-638185751819339150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد سلسلة من أعماله المُثيرة للجدل التي عُرضت عبر شاشة قناة "الجديد"، كشف الإعلامي تمام بليق عبر "لبنان24" استعدادهُ لإطلاق برنامج جديدٍ قريباً يحملُ بصمة جديدة في مضمونه، سواء من خلال الشخصيات التي سيستضيفها أو المواضيع التي سيتناولها.
Advertisement
 
وفي حديثٍ خاص، لفت بليق إلى أنه في ظلّ التحضيرات القائمة بشأن البرنامج الجديد، فإنه سيركز حالياً على قضاء وقتٍ مع عائلته خلال العطلة الصيفية، حيثُ ستكون له جولات خارج لبنان برفقة زوجته ميرا وابنيه كالين وكريم.
 
وعن عمله الجديد، يلفتً بليق إلى أنَّ مضمونه سيكون لافتاً ولن يكون عادياً، مؤكداً أن "برامجه لا تكون من أجل تعبئة الهواء فقط بل من أجل كشف جوانب أساسية عن شخصيات عديدة ستُجرى حوارات معها".
 
ورداً على سؤال عن موقفه من الإنتقادات التي تطالهُ بسبب برامجه، قال بليق: "عم ينتقدوني إيه بس أكيد ناطريني لطلّ عالشاشة.. كتار بقولو  وينو تمام وترك وغايب.. وإذ برجع بطُل بعمل جديد أقوى من اللي قبله، وهيدا هو التميّز بحد ذاته".
 
كذلك، فقد لفت بليق إلى أنَّ برنامج سيكون متنوعاً، إذ سيضمّ ضيوفاً من مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على جعلِ التميز قائماً وبقوة مثل كل مرّة، وطبعاً عبر شاشة "الجديد".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في رادار لبنان24 Lebanon 24
13:52 | 2023-05-01
12:08 | 2023-05-01
11:41 | 2023-05-01
08:03 | 2023-05-01
04:15 | 2023-05-01
03:45 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website