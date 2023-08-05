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خاص

موقفٌ مرتقب من بيانات السفارات السَّعودية والكويتية والألمانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2023 | 04:56
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علم "لبنان24" أنّ "هناك متابعة رسمية حثيثة لمعرفة خلفيات للبيانات الصادرة عن السفارات السعودية والكويتية والألمانية، خصوصاً وأن اتصالات جرت بين وزارتي الداخلية والخارجية أكدت ألّا معطيات استثنائية لدى السلطات اللبنانية في هذا الصدد".
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وعُلم أنه "سيصدر موقف في وقتٍ لاحقٍ من هذا الموضوع بعد متابعة كل المُعطيات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رادار لبنان24

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