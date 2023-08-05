موقفٌ مرتقب من بيانات السفارات السَّعودية والكويتية والألمانية

علم "لبنان24" أنّ "هناك متابعة رسمية حثيثة لمعرفة خلفيات للبيانات الصادرة عن السفارات السعودية والكويتية والألمانية، خصوصاً وأن اتصالات جرت بين وزارتي الداخلية والخارجية أكدت ألّا معطيات استثنائية لدى السلطات اللبنانية في هذا الصدد".

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وعُلم أنه "سيصدر موقف في وقتٍ لاحقٍ من هذا الموضوع بعد متابعة كل المُعطيات".