شركات الاعلانات مستاءة: "ضربونا"

أبدى عدد من شركات الإعلان إستياءه من فعاليات "الدوري اللبناني لكرة السلة"، لكون النقل المباشر لهذة المباريات في الآونة الأخيرة سرق الأضواء عن المسلسلات الرمضانية، وخاصةً في الفترة المسائية حيث تستفيد شركات الإعلان من هذا التوقيت لنشر إعلاناتها، وتكون المشاهدة بنسبة 85 في المئة أثناء النقل المباشر للمباريات، وخاصةً مباريات فرق المراتب الأولى في الدوري.

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