"حزب الله" بين المبادرة الفرنسية و"مسايرة" أميركا

كشفت مصادر مطلعة أن "حزب الله" لم يتفاعل إيجابا مع المبادرة الفرنسية وإنما تعاطى معها بخلفية كسب الوقت واللعب في الوقت الضائع في انتظار الإنتخابات الأميركية، مع العلم أن موقفه كان مرنًا مع الأميركيين، عندما أعطى الضوء الأخضر للرئيس نبيه بري كي يعلن عن إنطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل على أساس "إتفاق إطار" تم التفاهم عليه برعاية أميركية

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