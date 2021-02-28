رادار لبنان24

عضو بلدي حرّض على رئيس بلدية طرابلس أمام نهرا

Lebanon 24
28-02-2021 | 21:18
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يتداول عدد من المطلعين على الشأن البلدي في طرابلس ان احد اعضاء المجلس البلدي في طرابلس والمقرب من محافظ الشمال رمزي نهرا، هو من قام بالتحريض على رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وتوريطه بالاستجواب والمعلومات التي ادت لاستدعائه، ثم قام بأخذ دور محامي الدفاع عنه.
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