18
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
استياء اصحاب المولدات من قرار لمحافظ الشمال
Lebanon 24
30-03-2021
|
17:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام عناصر من بلدية طرابلس بابلاغ اصحاب المولدات الكهربائية في منطقة القبة بضرورة ازالة كابلات المولدات المنتشرة على الاعمدة ، وذلك بقرار من محافظ الشمال.
وقد ادى هذا الامر الى سخط كبير ومناشدة للمعنيين بالعمل على التراجع عن القرار.
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار في طرابلس والأسباب مجهولة
Lebanon 24
إطلاق نار في طرابلس والأسباب مجهولة
30/03/2021 21:29:58
30/03/2021 21:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة السيارات... تتواصل في طرابلس
Lebanon 24
سرقة السيارات... تتواصل في طرابلس
30/03/2021 21:29:58
30/03/2021 21:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام امام سراي طرابلس ومطالبة بإقالة محافظ الشمال
Lebanon 24
اعتصام امام سراي طرابلس ومطالبة بإقالة محافظ الشمال
30/03/2021 21:29:58
30/03/2021 21:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب سيارة على اوتوستراد البالما بإتجاه طرابلس وسقوط جريح
Lebanon 24
انقلاب سيارة على اوتوستراد البالما بإتجاه طرابلس وسقوط جريح
30/03/2021 21:29:58
30/03/2021 21:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
رادار لبنان24
اصحاب المولدات
طرابلس
الأكثر قراءة
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
22:19 | 2021-03-29
29/03/2021 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
08:46 | 2021-03-30
30/03/2021 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
08:45 | 2021-03-30
30/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تركه OTV: رواد ضاهر ينتقد "التيار" ومناصريه.. هذا ما قاله
Lebanon 24
بعد تركه OTV: رواد ضاهر ينتقد "التيار" ومناصريه.. هذا ما قاله
08:39 | 2021-03-30
30/03/2021 08:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
15:51 | 2021-03-30
30/03/2021 03:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رادار لبنان24
10:33 | 2021-03-30
معمل دير عمار الى العتمة "بهاليومين".. وهذا رقم خسائر الخزينة اليومي
10:15 | 2021-03-30
"ما بدي اسمع باسمو"
10:05 | 2021-03-30
"المنار" تساير عون
09:45 | 2021-03-30
ثلاثية سيسجلها التاريخ: "جهنم" و"التايتنيك" و"البوسطة"
09:30 | 2021-03-30
نصيحة وُجّهت اليه "ما تعيدو من أولو"
09:15 | 2021-03-30
لا عقوبات أوروبية لهذا السبب
فيديو
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
30/03/2021 21:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
30/03/2021 21:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
17:00 | 2021-03-30
30/03/2021 21:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact