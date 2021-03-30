خاص

استياء اصحاب المولدات من قرار لمحافظ الشمال

Lebanon 24
30-03-2021 | 17:02
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قام عناصر من بلدية طرابلس بابلاغ   اصحاب المولدات  الكهربائية في منطقة القبة بضرورة ازالة كابلات المولدات المنتشرة على الاعمدة ، وذلك بقرار  من محافظ الشمال.  

وقد ادى هذا الامر الى سخط كبير ومناشدة للمعنيين بالعمل على التراجع عن القرار.
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خاص

رادار لبنان24

اصحاب المولدات

طرابلس

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