استياء اصحاب المولدات من قرار لمحافظ الشمال



قام عناصر من بلدية طرابلس بابلاغ اصحاب المولدات الكهربائية في منطقة القبة بضرورة ازالة كابلات المولدات المنتشرة على الاعمدة ، وذلك بقرار من محافظ الشمال.



وقد ادى هذا الامر الى سخط كبير ومناشدة للمعنيين بالعمل على التراجع عن القرار.