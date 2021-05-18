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خاص
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-05-2021
|
07:04
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علم ان وزير الخارجية شربل وهبة زار رئيس الجمهورية ميشال عون صباحا قبل اصدار القصر الجمهوري بيانه عن حديث وهبة الى قناة الحرة امس.
وقد ابدى وهبة استعداده لتقديم استقالته لكن الرئيس عون ابلغه ان لا موجب للاستقالة لأنه اصلا في حكومة مستقيلة تتولى تصريف الاعمال.
وبعد البحث تم التوافق على حصر المسؤولية بالوزير وصدر البيان الرئاسي الذي جاء فيه" ان ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل امس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا".
وبعدما كان مقررا ان يعقد وهبة مؤتمرا صحافيا بعد الظهر اصدر قرابة الثانية بيانا جاء فيه:
يهمني التأكيد، مرة جديدة ،أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الإنفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس، الجمهورية، هي من النوع الذي لا اتردد في الإعتذار عنه.
كما ان القصد لم يكن ،لا أمس ولاقبله ولا بعده، الإساءة إلى اي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوما على قاعدة الإحترام المتبادل.
وجل من لا يخطىء في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة.
خاص
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