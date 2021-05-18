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خاص
رسالة عون لمجلس النواب وصلت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-05-2021
|
12:32
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طبقا لما اورده "لبنان٢٤" قبل ظهر اليوم وصلت الى دوائر مجلس النواب قبل قليل رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب "لوضعه امام مسؤولياته في ما يتعلق بعدم مبادرة الرئيس الحريري الى تشكيل الحكومة رغم انقضاء فترة على تسميته من قبل المجلس" .
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