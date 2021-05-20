خاص

مرجع حكومي: رسالة عون لاثارة العصبيات الطائفية والشارع الاسلامي لن ينجر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2021 | 14:30
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قال مرجع حكومي في لقاء خاص"ان رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" ، يعلمان ان الرسالة التي وجهها الرئيس عون الى مجلس النواب ليس لها مفاعيل دستورية في ما يتعلق بالتكليف المعطى للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، ولا لعملية التشكيل، لكن القصد من ارسالها هو  محاولة تحريك عصبية طائفية للافادة منها في الشارع  المسيحي على جري العادة".
وقال المرجع "ما ظهر حتى الآن ان غالبية الشارع المسيحي مدركة لهذه الاهداف ولن تنجر الى سجالات عقيمة، كما ان الشارع السني والاسلامي عموما واع للتخطيط العوني ولن ينجر  للفتن او  للتجييش الطائفي".

خاص

رادار لبنان24

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