هذا هو المخرج المقترح للجلسة النيابية غدا







تردد ان المخرج الذي يجري العمل عليه للجلسة النيابية المخصصة غدا لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية يقضي بأن تتلى رسالة الرئيس اولا، ثم يعطى الكلام لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للرد على مضمونها ، ومن ثم اقفال النقاش ورفع الجلسة.