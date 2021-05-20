خاص

هذا هو المخرج المقترح للجلسة النيابية غدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2021 | 08:00
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تردد ان المخرج الذي يجري العمل عليه للجلسة النيابية المخصصة غدا لتلاوة رسالة  رئيس الجمهورية يقضي بأن تتلى رسالة الرئيس اولا، ثم يعطى الكلام لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للرد على مضمونها ، ومن ثم  اقفال النقاش ورفع الجلسة.
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رادار لبنان24

رئيس الجمهورية

الجلسة النيابية

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