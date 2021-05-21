خاص

الجلسة النيابية لتلاوة رسالة عون والمناقشة لاحقا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2021 | 13:48
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قالت مصادر   نيابية  ل "لبنان 24 "ان توجه الرئيس  نبيه بري في جلسة اليوم التي تبدأ عند الساعة الثانية والمخصصة لمناقشة رسالة الرئيس  ميشال عون،  سوف تقتصر على تلاوة الرئيس بري  للرسالة، على ان تتم مناقشتها في جلسة لاحقة، مشيرة الى ان  المشاورات الجارية لم تحسم  بعد امكانية ان يبدي نائب عن كل كتلة نيابية راي كتلته في الرسالة .
ولفتت المصادر الى قرار  متخذ من كتلتي "التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" بعدم التغيب عن الجلسة.

خاص

رادار لبنان24

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