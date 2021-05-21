عشاء للحريري وباسيل في عين التينة؟



أفادت معلومات موثوقة أن الرئيس نبيه بري يقوم بمسعى جدي لجمع الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل على لقاء - عشاء في عين التينة.

إلا أن هذه المساعي لا تزال تعترضها بعض التحفظات حيث تردد ان باسيل إشترط أن يكون العشاء في القصر الجمهوري، فيما لم يعرف ما إذا كان الحريري موافقا على الطرحين.