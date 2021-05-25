جنبلاط في باريس... الحكومة ليست طبقا اساسيا

بعدما انتشرت الاخبار عن مهمة حكومية يقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في باريس، أكدت مصادر نيابية ان زيارة جنبلاط الى باريس هي عائلية وتتضمن مجموعة مواعيد خاصة، ولا صحة للحديث عن مهمة او مسعى حكومي يقوم به النائب السابق وليد جنبلاط.وأضافت المصادر ان زيارة جنبلاط الخاصة لا تنفي احتمال تطرقه الى الملف الحكومي مع بعض اصدقائه الفرنسيين.