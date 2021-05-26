خاص

أزمة البنزين مستمرة... هل تبخرت وعود الحلحة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2021 | 15:11
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تستمر أزمة البنزين  وتحط رحالها في مختلف المناطق اللبنانية بصورة متفاوتة وبنسب مختلفة. وفي المعلومات فإن هذه الأزمة تتفاقم في الاطراف اللبنانية، لاسيما في الشمال  والبقاع والجنوب، حيث تشهد هذه المناطق  اقفالا شبه تام لمحطات المحروقات فيها، في حين تبدو الازمة أقل حدة في بيروت، حيث تعتمد المحطات نظام التقنين (20 الف ليرة لكل سيارة) وتعمد الى اغلاق ابوابها عند اولى ساعات المساء.

امام هذا الواقع، وعند نهاية كل اسبوع لا يتردد المسؤولون عن هذا القطاع من نقابات وجهات حكومية، من التأكيد ان الايام المقبلة وبداية الاسبوع المقبل ستشهد حلا جذريا لازمة المحروقات.

وكعادته يبني المواطن خططه على اساس الوعود التي تبدو مع بداية كل اسبوع فارغة ولا امكانية لتحقيقها، فالى متى ينتظر اللبناني؟ وكيف يمكن تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الازمة في ظل التقاذف الحاصل ما بين شركات الاستيراد والتوزيع من جهة ومصرف لبنان من جهة أخرى؟

خاص

رادار لبنان24

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