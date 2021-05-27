خاص

دعم الدواء على طاولة البحث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2021 | 05:51
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 أفادت المعلومات لـ " لبنان ٢٤" ان اجتماعا سيعقد اليوم بين ممثلين عن كل من وزارة الصحة ومصرف لبنان من اجل البحث في آلية ترشيد دعم الدواء.
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معلومات " لبنان ٢٤": اجتماع سيعقد اليوم بين ممثلين عن كل من وزارة الصحة ومصرف لبنان من اجل البحث في آلية ترشيد دعم الدواء
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رادار لبنان24

الدواء

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