خطوة قضائية ماراتونية بوشر بها لهذا السبب





تداركاً لإحتمالات الفراغ، بادر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى دعوة المجلس لعقد جلسات يومية ماراتونية منذ الإثنين الماضي تبدأ صباحاً وتنتهي قبيل منتصف الليل، وفي الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس التي تبدأ غداً، وذلك للبتّ وحلّ كل المسائل والمراجعات والإحالات العالقة التي تحتاج الى قرارات من المجلس مجتمعاً في خطوة وُصفت بأنها خطوة إستباقية في مواجهة التعطيل المرتقب.