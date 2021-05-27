خاص

خطوة قضائية ماراتونية بوشر بها لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2021 | 08:36
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تداركاً لإحتمالات الفراغ، بادر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى دعوة المجلس لعقد جلسات يومية ماراتونية منذ الإثنين الماضي تبدأ صباحاً وتنتهي قبيل منتصف الليل، وفي الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس التي تبدأ غداً، وذلك للبتّ وحلّ كل المسائل والمراجعات والإحالات العالقة التي تحتاج الى قرارات من المجلس مجتمعاً في خطوة وُصفت بأنها خطوة إستباقية في مواجهة التعطيل المرتقب.

خاص

رادار لبنان24

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