هذا المرسوم يعود ادراجه غير سالم

أشارت المعلومات لـ "لبنان" أن مشروع مرسوم تعيين أربعة قضاة في مجلس القضاء الأعلى الذي سلك طريقه الى رئاسة الحكومة لتوقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عليه أول من أمس، عاد الى قواعده "غير سالم" أي الى وزارة العدل، عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء،بعد أن رفض الرئيس دياب التوقيع عليه.