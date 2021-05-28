خاص

​ ​ تعيينات جديدة للتيار الوطني الحر في طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2021 | 13:44
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عُلم ان  رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل بصدد اقرار تعيينات جديدة في هيئات التيار في طرابلس، ويتجه نحو تعيين عمر شمّا منسّقا لهيئة القضاء خلفاً للمهندس ربيع فلو الذي ستناط به بعض الملفات السياسية. 

وبحسب مسؤول قطاع الشباب في الوطني الحر هادي الايوبي فإن اولى مهام المنسق الجديد ستكون تشكيل هيئة من 22 عضواً تهتم بشؤون ناشطي التيار الاجتماعية والخدماتية اضافة الى الملف الانتخابي.

خاص

رادار لبنان24

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