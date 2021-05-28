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رادار لبنان24
تسديد مبالغ مالية للمحكمة الدولية وهذه هي التفاصيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-05-2021
|
14:48
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افاد مصدر رسمي لبناني " ان الامم المتحدة، وبطلب من الامين العام وموافقة الجمعية العامة ستسدد مبلغ 15 مليون دولار عن لبنان للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كجزء من ال 49 في المئة من المستحقات المترتبة عليه".
اضاف المصدر" ان الدول التي تغطي حصة ال٥١% من تكاليف المحكمة لم تدفع حتى الان المبالغ المتوجبة عليها" .
وكان وكيل الرئيس سعد الحريري وسائر المتضررين من جريمة اغتيال الرئيس الحريري المحامي محمد فريد مطر قال في حديث صحافي صباح اليوم " ان عمل المحكمة مستمرّ بالرغم من الازمة الكبيرة الناشئة جرّاء النقص في تمويلها"، لافتاً الى "انه اذا تعذّر على لبنان او على أي دولة أخرى سداد التزاماتها تجاه المحكمة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين التمويل، ويتم تسجيل الأمر لاحقاً كديون عليه وعلى الدول الاعضاء، تستردّها الامم المتحدة بعد فترة من الزمن".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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