رادار لبنان24

عليّق أُعيد توقيفه... صحته جيدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2021 | 14:52
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علم لبنان ٢٤ أن المحامي رامي عليّق أُعيد الى مكان توقيفه وهو بصحة جيدة، بعد أن أُدخل المستشفى حيث تم الكشف عليه من قبل الطبيب المعالج.
وكان "متحدون" قد أعلنوا عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان المحامي رامي عليق أدخل المستشفى وتم الكشف عليه من قبل الطبيب المعالج فتبين أنه يعاني من رضوض ناتجة عن آثار الاعتداء الذي تعرض له وهو يعاني من آلام حادة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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