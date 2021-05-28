عليّق أُعيد توقيفه... صحته جيدة

علم لبنان ٢٤ أن المحامي رامي عليّق أُعيد الى مكان توقيفه وهو بصحة جيدة، بعد أن أُدخل المستشفى حيث تم الكشف عليه من قبل الطبيب المعالج.

وكان "متحدون" قد أعلنوا عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان المحامي رامي عليق أدخل المستشفى وتم الكشف عليه من قبل الطبيب المعالج فتبين أنه يعاني من رضوض ناتجة عن آثار الاعتداء الذي تعرض له وهو يعاني من آلام حادة.