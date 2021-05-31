خاص

طوابير الذل... مستمرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2021 | 14:16
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على الرغم من التطمينات التي اطلقها المعنيون بملف الوقود نهاية الاسبوع الفائت، وعلى الرغم من الاعلان عن بداية اسبوع ستحمل معها انفراجات في ملف البنزين والمازوت،  يبدو المشهد امام محطات البنزين مماثلا للاسابيع الفائتة.

فزحمة السيارات امام المحطات مستمرة، وطوابير الانتظار والذل قائمة الى ان تأتي الحلول، في حين ان أصحاب القرار ما زالوا حتى الساعة يتقاذفون الاتهامات ما بين تفريغ البواخر وصرف الاعتمادات، ناهيك عن احتكار التجار وابواب التهريب المشرعة على مصرعيها.

خاص

رادار لبنان24

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