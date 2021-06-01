خاص

إنتخابات المهندسين على نار قضاء العجلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2021 | 07:16
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علم "لبنان ٢٤ "أن الصراع على انتخابات نقابة المهندسين في بيروت سيحتدم في المدى القريب بين القوى السياسية الممثلة بالأحزاب القائمة من جهة وقوى المجتمع المدني من جهة أخرى، والتي تنادي بضرورة إجراء الإنتخابات فوراً، وذلك لانتفاء سبب عدم حصولها، بعد طلب مشورة اللجنة التي سمحت بإجرائها ضمن التدابير الصحية والوقائية المتبعة.
وفي المعلومات أيضاً أن اجتماع مجلس النقابة بعد ظهر اليوم سيحدد مصير هذه الإنتخابات بعد فشل الإجتماعات السابقة في تحديد موعد، لتضارب المواقف بين القوى السياسية المنقسمة بين بعضها، بحيث يطالب قسم منها(التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل) بإجراء الإنتخابات في مراكز النقابة في المناطق(صيدا، زحلة، الضبية، النبطية) إضافة الى بيروت، وهو ما رفضه القسم الآخر (نقيب المهندسين، القوات اللبنانية، تيار المستقبل) بذريعة عدم قانونيته وصعوبة"لوجستيته"، ما وضع النقابة في حال من الإرباك الإنتخابي الذي رفضه مهندسو المجتمع المدني بشكل كامل فباشروا بحراكٍ يبدأ من شكوى أمام قضاء العجلة.

خاص

رادار لبنان24

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