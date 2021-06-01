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خاص
مصدر قضائي: توزيع الأعمال في إستئنافية جبل لبنان بموجب قرار عويدات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-06-2021
|
17:53
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أفادت مصادر قضائية في النيابة العامة التمييزية، أن توزيع الأعمال بين قضاة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان محدد بموجب تعميم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأن هذا التوزيع يتناول التحقيقات الأولية لاسيما لدى الضابطة العدلية.
وأضافت المصادر أنه يبقى لجميع قضاة النيابة العامة في جبل لبنان، بمن فيهم القاضية غادة عون تحريك الدعوى العامة أمام قاضي التحقيق الأول أو أمام المراجع القضائية عملاً بالأصول القانونية.
يشار الى أنه تم التداول، قبل ظهر اليوم، بخبر مفاده أن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية حسمت الجدل حول عمل القاضية غادة عون في المرحلة المقبلة، وأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لن يستقبل أي ورقة طلب بالإدعاء من قبل القاضية عون في ما يخصّ الملفات المالية، وذلك سنداً الى قرار النائب العام التمييزي، كما لفتت المصادر عينها في سياق الخبر المشار اليه الى أن لقاءً حصل بين الرئيس عون والقاضي منصور منذ أيام تمّ خلاله التأكيد على قرار عويدات با نتظار صدور حكم عن الشورى في الدعوى.
وقد نفت رئاسة الجمهورية الخبر.
خاص
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