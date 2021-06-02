غادة عون للقضاة: بليز...ردّوا عليي

خاص "لبنان٢٤"أفادت مصادر قضائية أن المحامين العامين في جبل لبنان لم يستجيبوا لطلب النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون التي دعتهم أمس لحضور إجتماع في مكتبها، الا أن أحداً من القضاة التسعة لم يحضر، ما دفعها الى توجيه الدعوة اليهم عبر مجموعة الواتساب الخاصة بقضاة النيابة العامة.يشار الى أن القضاة الذين يعملون بناءً على إشارة عون وتوجيهاتها هم:ميشال الفرزلي، نادر منصور، نازك الخطيب، كارمن غالب، رائد أبو شقرا، فادي ملكون، سامي صادق، سامر ليشع وطانيوس السغبيني، والأسماء الثلاثة الأخيرة هي مَن أحال عليها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات جرائم القتل الهامة والملفات المالية والمخدرات، من خلال قرار كفّ يد عون عن الملفات المشار اليها والتي كانت بحوزتها، ومخابرته مباشرة في أي منها.