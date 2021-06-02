خبر سار إلى اللبنانيين بشأن البنزين.. إليكم التفاصيل

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن "عمليات تسليم البنزين والمازوت إلى المحطات تحسنت عما كانت عليه قبل أيام قليلة"، لكنه أشار إلى أن "الكميات المتوفرة حالياً والتي تسلم تباعاً ليست كما المطلوب والتقنين سيد الموقف في الوقت الراهن".وفي اتصال مع "لبنان24"، شدد أبو شقرا على أنه "لا انقطاع لمادة البنزين في الأسواق"، مشيراً إلى أن "هناك بواخر نفطية اضافية قادمة الى لبنان وستفرغ حمولتها لتصل الى الأسواق".وتمنى أبو شقرا أن تتحسن عمليات تسليم البنزين للمحطات خلال الأيام المقبلة.