خاص

الراعي يدخل حقل الالغام ​

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2021 | 07:50
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على صدى البيانات والردود المضادة بين كل من تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" وما اورده من ساعات قليلة مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية عن تهرّب الرئيس الحريري من مسؤولياته، وعلى صدى انين اللبنانيين الذين يعانون الأمرين من تلكؤ السلطة واصحاب القرار، ومن لعبة الدولار وما يرافقها في حقول البنزين والسوبرماركات والدواء وغيرها، يصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى قصر بعبدا عند الساعة الرابعة من بعد ظعر اليوم، بعد سلسلة مواقف مدعّمة من الكرسي البابوي كان قد أطلقها في عظاته الاخيرة.

وفي المعلومات سيكون البطريرك الماروني حازما في تعاطيه مع الرئاستين الاولى والثالثة، اذ سيحاول وللمرة الاخيرة التوفيق بينهما، وفي حال لم يصل الى نتيجة من المرجح ان تكون لديه مواقف عالية السقف تذهب أبعد بكثير من طلب الحكمة من المسؤولين في التعاطي مع الملف الحكومي.

خاص

رادار لبنان24

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