لهذا السبب فشل لقاء بعبدا







اكدت مصادر متابعة ل" لقاء بعبدا" الذي عقد بين "الخليلين" والنائب جبران باسيل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا امس الاول "ان فشل التوصل الى توافق مرده ان باسيل لا يزال يفاوض وفق قاعدة تمكنه من الحصول ورئيس الجمهورية على الثلث الضامن في الحكومة العتيدة الامر الذي أعاد الامور الى الصفر".