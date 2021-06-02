خاص

مصادر مطلعة على لقاء عون- الراعي : لا حكومة قبل ايلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2021 | 17:19
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أكدت مصادر مطلعة على لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي ان اللقاء كان ايجابيا وان محوره الاساس تركز على دعوة البابا فرنسيس  المرجعيات المسيحية للقاء في الفاتيكان في تموز المقبل. ولفتت المصادر الى ان  البحث الذي  تطرق ايضا  الى الملف الحكومي لم ينته في هذا الشق  الى اي تفاهم، حيال مسألة التأليف، وهذا ما اتضح من كلام البطريرك عقب لقائه رئيس الجمهورية.
 
فالبطريرك الراعي ساوى بين الرئيس عون والرئيس المكلف  في مسألة  تحمل مسؤولية  ما يجري وضرورة عقد لقاء بينهما لايجاد الحلول، عطفا عن انه نجح مجددا في التصدي لمحاولات البعض إدخاله في معمعة التسميات الوزارية، هذا فضلا عن انه نسف  اعتذار الحريري  ونسف دعو ة النائب جبران باسيل الى طاولة حوار موسعة بتركيزه فقط على ضرورة الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس  المكلف. 
كما ان طرحه حكومة الاقطاب ينبثق  عنها لجنة إنقاذ تقنية واصلاحات تضم اختصاصيين للتعاطي مع البنك الدولي فكرة من شأنها ان تنقذ البلد، لكن وفق المصادر، من الصعب أن تبصر النور في ظل الصراعات لا سيما في الشارع المسيحي، وبالتالي تشير المصادر الى ان لا أفق لتأليف حكومة قبل أيلول المقبل.

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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