خاص

جمعية المصارف "ضايعة" ​

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2021 | 09:41
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صدر بيان عن جمعية المصارف، ردت فيه على القرار الاخير لمصرف لبنان الذي يقضي بوجوب اعطاء كل مودع 400 دولار اميركي بصورة شهرية، فاعتبرت الجمعية ان القرار غير قابل للتنفيذ، وما بدا لافتا في البيان انه تم اصداره بتاريخ 3 حزيران، اما الامضاء فحمل تاريخ 4 حزيران، فهل الجمعية "ضايعة"، ام اننا امام لعبة بيانات مجهزة سلف؟
 

خاص

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